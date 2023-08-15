Важное 15 августа 2023, 09:40 Крымчанина схватили за сотрудничество с СБУ ФСБ: жителя Крыма задержали за передачу СБУ информации о доставке грузов

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Силовики схватили жителя Крыма за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Он сознался в том, что передавал противнику информацию о поставках грузов в зону проведения спецоперации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения», — заявили в спецслужбе.

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ФСБ показала кадры задержания подозреваемого. По версии следствия, мужчина делился с СБУ информацией о сборе и перевозке грузов через территорию Крыма в зону проведения спецоперации. На допросе он во всем сознался и навел оперативников на схрон со взрывчаткой мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Крымчанина взяли под стражу, предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и проверят на причастность к другим преступлениям.

Житель Самарской области сознался в том, что фотографировал военные эшелоны и отправлял снимки спецслужбам Украины. Его обвинили в госизмене.