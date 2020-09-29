Крутившего за ногу ребенка приговорили к заключению в колонии-поселении

Мужчина жонглировал двухмесячной дочерью перед камерой. За это Хостинский районный суд Сочи оштрафовал родителей ребенка, а отца дополнительно приговорил к четырем месяцам колонии.

Родителей девочки признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По этой статье они должны будут выплатить по 30 тысяч рублей штрафа. Кроме того, отца ребенка признали виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда. За это преступление мужчину ждет четыре месяца в колонии-поселении.

Суд установил, что родители «не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания». Во время расследования дела выяснилось, что девочка жила с родителями в палатке в лесу. При этом мать кормила ребенка грудным молоком, выпивая и употребляя наркотики. Отец же подверг опасности жизнь и здоровье дочери, дергая ее за ногу.

Разбирательства с семьей малышки начались летом, после появления в Сети видео, где мужчина размахивал ребенком. Родителями девочки оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Пару арестовали и начали выяснять все обстоятельства.