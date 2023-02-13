13 февраля 2023, 09:18
Крупный схрон оружия обнаружили неподалеку от Запорожской АЭС
Член ВГА Рогов сообщил об обнаружении крупного схрона с оружием неподалеку от ЗАЭС
Полицейские в Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии вскрыли крупный схрон с оружием в одном из гаражных кооперативов Энергодара. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Все обнаруженное изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — написал он.
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Всего правоохранители обнаружили в схроне три автомата Калашникова, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, четыре гранаты Ф-1 и военную экипировку ВСУ.
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Склад оружия принадлежит одному из бывших украинских военных, который сейчас находится на подконтрольной Украине территории.
Ранее Рогов сообщал, что правоохранители также выявили склад боеприпасов в одном из гаражей в Бердянске. В нем обнаружили пять килограммов пороха, две тротиловые шашки, два взрывателя и пять гранат различных модификаций.
Росгвардия
Запорожская область
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