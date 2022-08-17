Крупную вебкам-студию накрыли в Перми

Пермские силовики накрыли вебкам-студию, где работали более сотни девушек. Организаторов незаконного бизнеса задержали, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации ведомства, вебкам-студию открыли два пермяка. Одному мужчине 34 года, а второму — 29 лет. Они оборудовали 11 студийных комнат в подвале жилого дома на улице Мильчакова. В помещениях силовики нашли специальную аппаратуру для распространения в Сети порнографии.

«К видеосъемкам соучастниками были привлечены не менее 100 девушек, которых они подыскивали посредством объявления о наборе веб-моделей на интернет-сайте студии. Работа девушек была организована в несколько смен», — уточнили в региональном управлении.

Зрители онлайн-трансляций переводили девушкам деньги, а также покупали видео порнографического характера. Мужчины заработали на вебкам-студии не менее 50 миллионов рублей.

«Оба соучастника задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-служба.

Следователи завели уголовное дело о незаконном изготовлении в целях распространения, либо распространении порнографических материалов.