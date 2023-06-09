09 июня 2023, 13:59
Крупную партию наркотиков изъяли на юге Москвы
Представитель МВД Волк: более 18,5 килограмма гашиша изъяли в Южном округе Москвы
Более 18 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Южном округе Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники ГУНК МВД России вместе с коллегами из Москвы задержали на Бесединском шоссе подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.
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В автомобиле злоумышленника обнаружили свертки более чем с 18,5 килограмма неизвестного вещества. Экспертиза подтвердила, что в них содержится гашиш.
Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228. 1 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.
Ранее у пассажира в Шереметьево нашли восемнадцать пакетиков с марихуаной.
Наркотики
Задержания
МВД РФ
Москва 2023
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