Криминал 09 июня 2023, 13:59 Крупную партию наркотиков изъяли на юге Москвы Представитель МВД Волк: более 18,5 килограмма гашиша изъяли в Южном округе Москвы Пресс-служба МВД

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Более 18 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Южном округе Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ГУНК МВД России вместе с коллегами из Москвы задержали на Бесединском шоссе подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.

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В автомобиле злоумышленника обнаружили свертки более чем с 18,5 килограмма неизвестного вещества. Экспертиза подтвердила, что в них содержится гашиш.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228. 1 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

Ранее у пассажира в Шереметьево нашли восемнадцать пакетиков с марихуаной.