Крупную партию экстази нашли в посылке таможенники в Хабаровске

Контрабанду наркотика МДМА, который иначе называют экстази, в крупном размере пресекли таможенники в Хабаровске. Запрещенное вещество пришло в Россию из Германии по почте, рассказал представитель таможни.

Таможенникам удалось установить, что на адрес жителя Хабаровска отправлена посылка из другой страны, в которой находятся наркотики. Получателя задержали в отделении почты, но он рассказал, что получить посылку его попросил его знакомый.

Реального заказчика тоже удалось задержать — им оказался 38-летний мужчина, который приобрел наркотики в интернете, чтобы употребить их лично. Он попросил знакомого получить посылку, потому что знал об уголовной ответственности за такие действия. Вину он полностью признал.

В посылке находилось 100 таблеток, которые содержали в себе 40 граммов запрещенного вещества. По российским законам такое количество квалифицируется как крупный размер. Суд Хабаровска отправил заказчика в колонию строгого режима на четыре года и шесть месяцев, он уже отбывает наказание.