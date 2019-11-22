Крупную нарколабораторию ликвидировали в Ленобласти

По данным издания, нарколаборатория располагалась в ангаре в поселке Обуховец. Стражи правопорядка нашли свыше двух тонн синтетического наркотика Альфа PVP, 80 тонн прекурсоров и более пяти тонн полуфабриката наркотического вещества. Трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело.