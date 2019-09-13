Крупную аптечную сеть Урала обязали вернуть ценники на медикаменты

Прокуратура выиграла суд у ООО «АС — Бюро Плюс», которое является юридическим лицом сети аптек «Живика». Фирму обязали установить ценники на медикаменты.

«Установлено, что в аптеке не обеспечено наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары», — сообщила Канатова.

В июле агентство сообщило, что жители Урала начали жаловаться на неудобства, связанные с исчезновением ценников в аптеках. Чтобы узнать стоимость каждого лекарства, им приходилось становиться в очередь к фармацевту. В справочной службе аптеки тогда заявили, что им трудно обклеивать препараты ценниками.