  • Крупную аптечную сеть Урала обязали вернуть ценники на медикаменты

    13 сентября 2019, 16:34

    Ольга Чеснокова

    Крупную аптечную сеть обязали вернуть на витрины ценники на медикаменты, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

    Прокуратура выиграла суд у ООО «АС — Бюро Плюс», которое является юридическим лицом сети аптек «Живика». Фирму обязали установить ценники на медикаменты.

    «Установлено, что в аптеке не обеспечено наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары», — сообщила Канатова.

    В июле агентство сообщило, что жители Урала начали жаловаться на неудобства, связанные с исчезновением ценников в аптеках. Чтобы узнать стоимость каждого лекарства, им приходилось становиться в очередь к фармацевту. В справочной службе аптеки тогда заявили, что им трудно обклеивать препараты ценниками.