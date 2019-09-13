Крупную аптечную сеть Урала обязали вернуть ценники на медикаменты
Крупную аптечную сеть обязали вернуть на витрины ценники на медикаменты, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.
Прокуратура выиграла суд у ООО «АС — Бюро Плюс», которое является юридическим лицом сети аптек «Живика». Фирму обязали установить ценники на медикаменты.
«Установлено, что в аптеке не обеспечено наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары», — сообщила Канатова.
В июле агентство сообщило, что жители Урала начали жаловаться на неудобства, связанные с исчезновением ценников в аптеках. Чтобы узнать стоимость каждого лекарства, им приходилось становиться в очередь к фармацевту. В справочной службе аптеки тогда заявили, что им трудно обклеивать препараты ценниками.