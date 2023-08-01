01 августа 2023, 23:02
Крупного наркоторговца задержали в Самарской области
В Самарской области задержали наркоторковца, который планировал распространить крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Полицейские получили сведения о мужчине, который мог быть причастен к сбыту наркотиков. Вместе с коллегами из спецподразделения «Гром» они задержали подозреваемого на Физкультурной улице. У него изъяли 1700 граммов веществ, а также инструменты для их приготовления.
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Наркотики злоумышленник хотел продать через интернет. Против него возбудили уголовное дело.
Наркотики
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