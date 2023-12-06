Криминал 06 декабря 2023, 09:39 Крупного чиновника задержали в Архангельске по подозрению во взяточничестве Shot: главу Управления транспорта Архангельска задержали по делу о взятках РИА «Новости»

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Начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Алексея Калашникова задержали в Архангельске, сообщил Shot. По информации Telegram-канала, днем ранее в офисе и дома у чиновника провели обыски.

Собеседник Shot уточнил, что Калашникова заподозрили в получении крупных взяток при заключении контрактов по содержанию ледовых переправ.

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В настоящее время, по данным Telegram-канала, в уголовном деле по статье о получении взятки в крупном размере три эпизода. Следователи установили, что с 2021 по 2023 год Калашников получил деньги от двух местных бизнесменов, а взамен обещал оказать содействие при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству ледовых переправ, указал источник Shot.

По его информации, этих предпринимателей задержали ранее — оба находятся под подпиской о невыезде.

Калашникову 40 лет. В администрации Архангельска он также занимал пост замдиректора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

В региональном СУ СК РФ подтвердили факт возбуждения дела о крупной взятке против сотрудника одного из департаментов Архангельска — его заподозрили в трех эпизодах преступления по этой статье. Также дело возбудили против двух местных ИП по подозрению в даче крупной взятки должностному лицу.

По версии следствия, в период с 2021 по ноябрь этого года сотрудник администрации получил от бизнесменов взятки за заключение и исполнение мунконтрактов на выполнение работ по устройству и содержанию нескольких ледовых переправ. Общая сумма взятки, по предварительным данным, составила свыше миллиона рублей.

Следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника, заключили в пресс-службе. Имени фигуранта дела при этом не раскрыли.