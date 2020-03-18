Крупнейший СИЗО закрыли из-за коронавируса в России

Руководство закрыло СИЗО на карантин, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции между подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и сотрудниками изолятора. Временно нельзя оформить допуск на свидания.

При входе на территорию СИЗО измеряется температура. Проверке подлежат также представители федеральных органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий, адвокаты и другие работники исполнительной власти.

Тех, у кого обнаружат высокую температуру, не допустят в СИЗО. Вход запрещен и тем, кто в последние две недели прибыл из потенциально опасных стран.