Крупнейший СИЗО закрыли из-за коронавируса в России
Карантин объявили в крупнейшем российском СИЗО № 1 «Кресты». Он будет действовать с 18 марта до особого распоряжения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в УФСИН Санкт-Петербурга.
Руководство закрыло СИЗО на карантин, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции между подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и сотрудниками изолятора. Временно нельзя оформить допуск на свидания.
При входе на территорию СИЗО измеряется температура. Проверке подлежат также представители федеральных органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий, адвокаты и другие работники исполнительной власти.
Тех, у кого обнаружат высокую температуру, не допустят в СИЗО. Вход запрещен и тем, кто в последние две недели прибыл из потенциально опасных стран.