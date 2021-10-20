Кровавое обострение: психолог допустила шизофрению у убийцы девочки в Вологде

Женщина, подозреваемая в убийстве девочки в Вологде, заявила на допросе, что хотела оставить свой след в истории, сказав, что у нее рак крови и ей не хотелось умирать одной. Такое поведение выдает в ней больную шизофренией, рассказала «360» психолог Ольга Латынцева.

«У нее шизофрения и маниакально-депрессивный синдром. Это точно», — сказала Латынцева.

Психолог отметила, что, если убийцу признают невменяемой, она может избежать тюрьмы.

«Там будут проводить серьезные экспертизы, если докажут ее невменяемость, ее просто положат в больницу, а не в тюрьму», — сообщила специалист.

Латынцева напомнила, что сейчас у всех шизофреников сезонное обострение.

«Конец октября — начало ноября — это традиционное обострение, все психиатрические клиники переполнены. Даже есть психиатрическая скорая, которая вызывается специально. И вот там работы много. Там полнолуние, новолуние, осень. И сейчас, конечно, обострение, у шизофреников точно» — сказала психолог.

Девятилетняя девочка в Вологде пропала 16 октября. Родители забили тревогу только на следующий день, потому что думали, что ребенок у бабушки. Через два дня школьницу нашли мертвой. По подозрению в убийстве задержали 40-летнюю женщину, которая к тому моменту уже успела покинуть регион. Ее сняли с поезда в Карелии. Она уже стояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В СМИ сообщили, что на допросе подозреваемая заявила, что у нее якобы неизлечимая болезнь.