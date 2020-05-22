Кровавая рыбалка стала последней для 7 нацгвардейцев. На Украину вернулись 90-е?

В Житомирской области Украины произошла стрельба. Погибли семь сотрудников Нацгвардии. Компания отдыхала у водоема, когда один из них начал стрелять по своим знакомым. О мотивах мужчины — в материале «360».

Инцидент произошел ночью на 22 мая. Компания из девяти человек собралась, чтобы половить рыбу. Как заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, они были старыми друзьями, которые собирались уже не раз.

Компания отдыхала и распивала алкоголь. Шесть рыбаков ушли спать. Двое остались с убийцей и продолжали общаться.

Источник фото: Facebook/ Антон Геращенко, Аэроснимок с места трагедии

Около часу ночи между ними возник конфликт. 58-летний арендатор водоема на почве «внезапно возникших резких неприязненных отношений» стал расстреливать своих друзей-киевлян из гладкоствольного ружья «ИЖ». Убийца был профессиональным охотником. Сначала он застрелил тех, кто с ним сидел, а потом пошел за спящими.

Погибли семь человек. Спастись удалось только одному рыбаку. Услышав выстрелы, он убежал в лес, вышел в село и позвонил в полицию.

Рыбаки были непростые

Спустя некоторое время стала появляться информация, что погибшие являются сотрудниками Нацгвардии Украины. Пресс-служба ведомства подтвердила, что минимум трое из них были военными и служили по контракту.

«В настоящее время установлены личности погибших: это бойцы ВСУ, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет», — сообщила украинская полиции.

Из-за чего произошла бойня?

Официальной версии следствие еще не опубликовало. По словам брата убийцы, на расстрел 58-летнего рыбака вынудило вымогательство со стороны местной полиции. Арендатор водоема неоднократно жаловался, что сотрудники правоохранительных органов требуют у него деньги и рыбу за аренду пруда.

Родственник отметил, что на днях за взятку задержали местного начальника райотдела. А вечером к нему приехали знакомые «добровольцы», которые заподозрили его в «подставе».

Согласно информации брата киллера, сначала мужчины действительно выпивали. Однако позже произошел «наезд», завершившийся гибелью гостей.

Родственник пояснил, что его брат получил пулевое ранение руки. У погибших же нашли в машине целый арсенал оружия — автомат, карабин, пистолет. Мужчина не верит, что к его брату шли с мирными планами.

Источник в полиции портала strana.ua, подтверждает версию брата. Собеседник рассказал, что 58-летний рыбак уже дал показания.

Источник фото: zt.npu.gov.ua

Он сообщил, что гости предъявляли ему претензии за то, что тот «слил хорошего парня». Потасовка набирала градус и знакомые убийцы пообещали наказать его за предательство. Затем один из угрожавших схватился за нож, а убийца за ружье.

От выстрелов проснулись остальные рыбаки. Они достали свое оружие, но охотник их опередил. По словам арестованного, «сбежавший» из компании на самом деле оставался на месте. Убийца сам отпустил его, когда тот пообещал никому ничего не говорить.

После этого арендатор сам позвонил в полицию и сообщил, что убил семерых человек. Он предложил добровольно сдаться. Его условием было, чтобы его арестовала не местная полиция, а областная из Житомира.

Прокуратура Житомирской области подтвердила задержание подозреваемого. Следствие продолжает работу на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство двух и более лиц».