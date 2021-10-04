Криптовалютчики незаконным путем добыли 4,5 млн рублей в Гатчинском районе

Незаконную майнинговую ферму обнаружили в поселке Новый Свет Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники незаконно подключили к трансформатору более 500 устройств, добывающих криптовалюту. Выяснилось, что доход мужчин составил около 4,5 миллиона рублей. Следователи возбудили против «майнеров» уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Найденную аппаратуру изъяли из помещения. На данный момент следователи занимаются поиском подозреваемых.