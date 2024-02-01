01 февраля 2024, 13:15
Криптомиллионеры из России заплатили тайским похитителям 76 млн рублей
Банда «Белые медведи» в Таиланде похитила двух криптомиллионеров из России
В Таиланде похитили двух россиян и потребовали выкуп в криптовалюте. Пленников отпустили после уплаты более 30 миллионов бат (76,1 миллиона рублей), сообщил MGR Online.
Похищение произошло 31 января в провинции Пхукет. Четыре участника банды «Белые медведи» схватили женщину и мужчину около местного ресторана. Россиян затащили в черный фургон Hyundai и потребовали 900 тысяч биткоинов — сумму, эквивалентную 30 миллионам тайских бат.
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Заложники-криптомиллионеры согласились. Когда деньги перевели, преступники отпустили их примерно в километре от места похищения, не причинив никакого вреда.
После этого пострадавший мужчина позвонил в полицию и рассказал о преступлении. По подозрению в похищении на следующий день задержали четырех человек, в том числе двух иностранцев.
На Пхукете схватили пятерых россиян за игру в покер. Полиция провела обыск на вилле, где устраивали азартные игры.
Криптовалюты
Таиланд
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