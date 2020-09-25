Криминальный авторитет Кахабер Парпалия скончался в СИЗО Омска

Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах как вор в законе Каха Гальский, скончался в омском СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе омского УФСИН.

Заключенный также являлся держателем российского воровского «общака» и был соратником Захария Калашова (Шакро Молодого).

Осужденный Парпалия был обнаружен мертвым сотрудниками СИЗО в четверг, 24 сентября, передает Znak.com со ссылкой на пресс-службу местного УФСИН. Пока предварительной причиной смерти считается тромбоэмболия легочной артерии, то есть инсульт. Ему было 45 лет. Оперативно-следственная группа не обнаружила на теле заключенного следов насилия.

Точную причину и время смерти определят эксперты.

Хранителя «общака» российских воров задержали 9 декабря 2018 года. Каха Гальский получил воровской титул в 1999 году. Он считался одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России. Воровской «общак» он получил в 2016 году, после ареста Шакро Молодого.