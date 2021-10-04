Криминальный авторитет Фахртдинов скончался в Екатеринбурге

Бизнесмен с криминальным прошлым Менир Фахртдинов скончался в Екатеринбурге в ночь на 3 октября. Его также знали по прозвищу Миша Черт. Он был одним из членов ОПС «Уралмаш». Об этом сообщил E1.ru со ссылкой на знакомых Фахртдинова.

«У него не все было в порядке со здоровьем, хронические болезни. Примерно в два часа ночи ему стало плохо, вызвали скорую, но спасти не удалось. Он много лет уже жил достаточно тихо, кипиша никакого не устраивал», — заявил собеседник издания.

Также он добавил, что, хотя Фахртдинов давно не привлекал внимание полиции, он пользовался большим авторитетом в криминальных кругах.

Источник в силовых структурах сообщил, что в последнее время бизнесмен выступал как так называемый решала — помогал выбивать долги, улаживать подобные дела. Также он занимался обналичкой.

Другой собеседник издания напомнил, что Фахртдинов долго находился в тюрьме, также он выпивал и даже принимал наркотики. Ему было 60 лет. ОПС «Уралмаш» раньше являлась на Урале самой известной преступной группировкой.