Криминальный авторитет Ахмед Сутулый вышел на свободу

Присяжные оправдали вора в законе Дулата Йоуло, более известного как Ахмед Сутулый. В связи с этим его освободили из-под стражи в зале суда.

Дулата Йоуло обвиняли в том, что он занял высшее положение в преступной иерархии. В суде присяжных он заявил, что не понимает, в чем его обвиняют, а также отрицал свою вину. Видео, которые прокурор предоставил в качестве доказательства, он назвал монтажем. Речь идет о кадрах, на которых Йоуло заявил, что является вором в законе.

Данное уголовное дело было для него уже третьим по счету. В первый раз его задержали с наркотиками в 2017 году. Вскоре после этого мужчину отпустили под подписку о невыезде, однако спустя год Йоуло снова задержали с запрещенными веществами. На свободу он не вышел, а сразу после этого правоохранительные органы возбудили против него третье по счету уголовное дело, сообщило РЕН ТВ.