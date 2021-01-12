Криминального авторитета задержали под Новосибирком

Следствие выяснило, что с января 2020 года он занимался разрешением криминальных споров, у него было сфера влияния в Новосибирской области. Кроме того, он заставлял себе подчиняться людей, у которых был более низкий криминальный статус, «придерживался, распространял и сохранял преступные традиции».

Во время обысков у криминального авторитета забрали мобильные телефоны и банковские карты. Они могут стать вещественными доказательствами по делу. Обвиняемый находится под стражей.

По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в главке.

Статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в УК РФ в апреле 2019 года. По этой статье человек может лишиться свободы сроком от восьми до 15 лет. Также его могут обязать выплатить штраф на сумму до пяти миллионов рублей.