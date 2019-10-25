Криминального авторитета расстреляли в Харькове
В Харькове произошла перестрелка, в ходе которой погиб криминальный авторитет Жора, и киллер подорвал себя гранатой при виде полиции, сообщил «Царьград» со ссылкой на Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
Около полудня 25 октября на одной из улиц Харькова произошла перестрелка с участием четырех человек.
Получивший огнестрельные ранения участник скончался на пути в больницу. За жизнь другого борются врачи.
Убийцы покинули место преступления на автомобиле, который позже нашли сожженным.
Как сообщило издание «Depo.Харьков», полиция обнаружила одного из причастных к убийству. Однако преступник взорвал себя и погиб на месте.
Сообщается, что убитый — криминальный авторитет по кличке Жора. На него уже совершали покушение ранее, в 2016 году.