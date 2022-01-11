Криминального авторитета по кличке Дикий Арман арестовали в Казахстане

Криминального авторитета из Казахстана Армана Джумагельдиева арестовали в Нур-Султане. Данные досудебного расследования не разглашаются по статье 201 УПК страны, передал RT.

О задержании одного из самых известных преступников страны стало известно 7 января. Он проведет под стражей два месяца в соответствии с решением суда. У него были изъяты огнестрельное и холодное оружие, военный бронежилет и бронированный автомобиль.

Джумагельдиев не стеснялся демонстрировать в соцсетях свой роскошный образ жизни, но в 2019 году решил позиционировать себя совсем по-другому и запустил в Instagram челлендж «Ирбис и волк», призвав казахстанских пользователей «быть дерзкими, как барсы, и сплоченными, как серые волки». Он позиционировал свою деятельность как движение в сторону национальной культуры и для многих казахов был чем-то вроде локального «Робин Гуда».

Ранее главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова опровергла заявление источника о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша. Она принесла извинения читателям и объяснила, что журналисты работают в чрезвычайных обстоятельствах.