Криминал 23 ноября 2023, 21:26 Криминального авторитета Фартового арестовали после стрельбы у кальянной E1: криминального авторитета Александра Дискова отправили в СИЗО в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес постановление об аресте криминального авторитета Александра Дискового, известного как Фартовый. Об этом сообщило местное издание E1.

Дискова обвиняют в хулиганстве и покушении на убийство. В СИЗО он пробудет до 21 января.

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Защита просила суд о домашнем аресте и заявляла о готовности внести два миллиона рублей в качестве залога, что Дисков не сбежит.

Конфликт, из-за которого Дисков теперь находится в СИЗО, произошел в ночь на 12 ноября, уточнило издание. Дисков отдыхал в кальянной на улице Радищева, там поссорился с другими посетителями. Разбираться решили на улице, там он устроил драку и стал стрелять из пистолета. В результате никто не пострадал.

После этой потасовки Дисков уехал из России, но вскоре решил вернуться. Из ОАЭ он вернулся накануне, 22 ноября. Его задержали прямо в аэропорту Кольцово.

По данным E1, после смерти бизнесмена Германа Гардта, известного как Гера ЖБИ, Дискова называли наследником его «империи». Несколько источников издания отметили, что он подмял под себя часть легального и полулегального бизнеса.