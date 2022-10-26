Криминального авторитета Братска арестовали за убийство 19-летней давности | 360°

Криминал 26 октября 2022, 06:46 Криминального авторитета Братска арестовали за убийство 19-летней давности СКР: в Новосибирске схватили мужчину из Братска за убийство по найму 19 лет назад

Читать 360tv в

Полиция Новосибирска задержала мужчину, который находился в розыске по делу об убийстве по найму 19 лет назад. Им оказался криминальный авторитет Братска. Его этапировали в Иркутск, сообщило Следственное управление СКР по Иркутской области.

Следователи выяснили, что в 2003 году он предложил главарям подконтрольной банды Евгению Ярцеву и Владимиру Пинигину убить руководителя ООО «Трансстройавтоматика», а те привлекли другую группировку, которая под предводительством Сергея Устюжанина промышляла на территории Иркутска—2. Преступники готовились в течение двух месяцев, а после застрелили бизнесмена из обреза ружья.

Реклама

Исполнителей задержали и весной 2010 года приговорили к большим срокам тюрьмы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе это убийство и бандитизм. Заказчика объявили в розыск. Ему заочно предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства организованной группой по найму, сопряженного с бандитизмом, и постановили заключить под стражу. Уголовное дело приостановили.

Реклама

Сейчас мужчине 62 года, в розыске он находился последние 14 лет. В октябре сотрудники уголовного розыска схватили его в Новосибирске, этапировали в Иркутск и отправили в СИЗО-1. Расследование дела продолжили.