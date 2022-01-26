Стрелка криминальных авторитетов в Екатеринбурге закончилась стрельбой из автоматов. О бандитской сходке со ссылкой на близкий к одному из участников перестрелки источник сообщил сайт E1.ru.

Криминальные авторитеты съехались на стрелку ночью 25 января. Встреча конфликтующих групп, которые не поделили сферы влияния, состоялась на автозаправке неподалеку от кафе «Каспий».

Среди авторитетов на стрелке присутствовал Марсель Гасанов, к которому у многих накопилось немало претензий. По словам знакомого одного из участников стрелки, Гасанова начали избивать, но он вырвался и скрылся на своей машине, бросив людей из своего окружения.

«По автомобилю открыли огонь, но мужчина сбежал и вызвал подмогу. Пока гнались за ним по трассе, бойцы Гасанова подрезали и отправили в кювет машину преследователей, а потом тоже в отместку обстреляли ее из пистолетов и автоматов», — рассказал собеседник издания.

Другой источник рассказал, что в конфликте якобы участвовали уроженцы Чечни и Дагестана.

«У них конфликт из-за платных стоянок, который продолжается уже давно. Пока ни одна из сторон не может переломить ситуацию», — пояснил источник.

По данным СМИ, обошлось без жертв, но как минимум одного человека тяжело ранили.

Гасанова ранее называли одним из организаторов сходки на улице Юмашева в августе 2021 года, на которой задержали около 30 человек.