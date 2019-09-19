  • Криминалисты завершили осмотр помещения перестрелки на Рязанском проспекте

    19 сентября 2019, 01:32

    Кирилл Алексеев, Светлана Степанова

    Криминалисты продолжают поиски улик на станции Рязанский проспект. Они уже осмотрели комнату, где полицейский открыл огонь из табельного оружия.
    Криминалисты завершили осмотр помещения перестрелки на Рязанском проспекте

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    В вестибюль станции метро «Рязанский проспект» вынесли весь мусор. Криминалисты начали тщательный досмотр в поисках улик. Они рассчитывают найти там стреляные гильзы или другие доказательства произошедшего преступления.

    Уже сегодня подозреваемый в стрельбе по полицейским может быть арестован. Сейчас мужчину допрашивают. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    «Следователь может выйти с ходатайством об аресте в суд 19 сентября», — сказал он.

    Выстрелы в метро раздались вечером 18 сентября. Сотрудник УВД на Московском метрополитене открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам. Одного убил, второго — ранил. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье 317 УК Рссии.