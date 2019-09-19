Криминалисты завершили осмотр помещения перестрелки на Рязанском проспекте

Криминалисты продолжают поиски улик на станции Рязанский проспект. Они уже осмотрели комнату, где полицейский открыл огонь из табельного оружия.

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В вестибюль станции метро «Рязанский проспект» вынесли весь мусор. Криминалисты начали тщательный досмотр в поисках улик. Они рассчитывают найти там стреляные гильзы или другие доказательства произошедшего преступления.

Уже сегодня подозреваемый в стрельбе по полицейским может быть арестован. Сейчас мужчину допрашивают. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Следователь может выйти с ходатайством об аресте в суд 19 сентября», — сказал он.

Выстрелы в метро раздались вечером 18 сентября. Сотрудник УВД на Московском метрополитене открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам. Одного убил, второго — ранил. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье 317 УК Рссии.