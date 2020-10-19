Криминалист рассказал о пойманном педофиле, который переписывался с 900 девочками

Следственные органы доказали вину педофила, который вел интимную переписку с несовершеннолетними девочками. Ему дали семь лет тюрьмы.

«Один преступник, по которому я вел криминалистическое сопровождение предварительного следствия, работал, состоял в браке, воспитывал двоих детей и, как удалось установить, вел переписку более чем с 900 несовершеннолетними девочками», — рассказал РИА «Новости» старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.

Он поделился этой историей в честь Дня криминалистики, который в России отмечают 19 октября. Смехнов не уточнил, где именно поймали педофила и когда это было. Он добавил лишь, что мужчина не успел встретиться ни с одной девочкой лично, но получил от них более 300 фотографий интимного содержания.

По мнению криминалиста, в России наконец начинают понимать, что общение в сети имеет такое же важное значение, как и личные встречи.

В последнее время стало больше дел, в которых фигурируют работники образования, подозреваемые в педофилии. Поэтому психологи напоминают, как важно научить ребенка сообщать о посягательствах на его личные границы.