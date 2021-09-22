Криминалист рассказал, как вести себя с мошенниками в интернете

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал о правильном поведении с мошенниками в интернете. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, обычно мошенники используют два человеческих фактора: желание легких денег и страх. Специалист рекомендовал быть осторожным в общении с незнакомыми людьми.

По мнению Вехова осторожность надо соблюдать даже на крупных известных сайтах. Лучше всего включить уведомления о попытках входа. Также при регистрации стоит вводить дополнительный номер телефона.

«В системах электронной почты никогда не проставляю галочку сохранить данные. Я всегда ввожу их снова. Когда выхожу из браузера, я стираю всегда историю за все время», — рассказал он.

Если все же человека обманули мошенники, ему следует заявить об этом в полицию. Эксперт уточнил, что самостоятельное решение проблемы может нанести еще больший ущерб.

«Преступники всегда доводят свое дело до конца и берут людей на крючок. Поэтому всегда лучше обратиться за помощью к специалистам», — заключил Вехов.