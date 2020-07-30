Криминалист рассказал, что мигранты возвращают столицу в «лихие 90-е»

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что мигранты возвращают Москву в «лихие 90-е». Он отметил, что в последнее время участились преступления с участием гастарбайтеров.

По его словам, злоумышленники врываются в богатые дома и вымогают деньги, применяя физическое насилие.

«Отголоски все равно проявляются. Хочешь — не хочешь, а они есть, и никуда от них не деться. Мы сейчас снимаем фильмы по этим историям, мы пишем книги», — процитировал Игнатова «Царьград».

Специалист добавил, что преступниками становятся не только приезжие из других стран люди, но и граждане России.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли расчлененный труп. Это стало третьим подобным случаем за последние девять месяцев. В этот раз было обнаружено тело известного рэпера Энди Картрайта. Останки находились в квартире на Невском проспекте. Они были разложены по пяти пакетам.