Криминалист объяснил, почему Чикатило долго не могли арестовать

Чикатило в свое время попал в поле зрения полиции, но результаты экспертизы тогда не подтвердились. По этой причине он и продолжил свою деятельность.

Главный шаг в расследовании — установление связи между преступником и жертвой. Чикатило же преследовал людей, которых он случайно встречал на улице.

«Чикатило шел по улице, ему попадался человек, и он начинал его преследовать, и вот этот случайный контакт давал ему возможность не попадать в круг подозреваемых», — пояснил Егоров.

Сейчас расследование преступлений сексуальных маньяков хорошо проработано. Они — серийные убийцы, поэтому методика в этом вопросе «устоялась».

«Я бы не сказал, что дело Чикатило стало каким-то откровением. Я бы не сказал, что это особенное дело», — заявил Егоров.

По его мнению, фамилия маньяка стала именем нарицательным из-за «звездности», убийца получил славу благодаря тому периоду времени — началу 1990-х годов. Тогда желтая пресса освещала все что угодно, эту историю журналисты тоже раздули. Соответственно, свою роль сыграли место и время, потому что «подобных Чикатило более чем достаточно».

Егоров считает, что в появлении подобных Чикатило виновато неправильное воспитание в семье. Психологи описали становление маньяка: сначала мальчик воспитывался матерью-одиночкой или в неполной семье. Причем родительница — женщина холодная, с шизофренией, постоянно унижающая и оскорбляющая ребенка. Вскоре происходит первая попытка преступления, если она не удается, человек затаивается. Потом он совершает вторую попытку и в очередной раз затаивается. С каждым разом перерыв сокращается.

По оперативным данным, Чикатило убил более 65 человек, но обвинение ему предъявили по 53 преступлениям. Маньяка приговорили к смертной казни и в феврале 1994 года расстреляли.