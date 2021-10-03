Криминалист Игнатов: подозреваемому в убийстве в Гае грозит пожизненное заключение

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Теперь мужчине однозначно грозит пожизненный срок, считает заявил «360» криминалист Михаил Игнатов.

«Сейчас ему однозначно грозит пожизненное заключение. Я думаю. что другой никакой меры наказания ему суд не назначит», — сказал эксперт.

Он добавил, что если убийство было совершено из каких-то корыстных побуждений, то условно-досрочного освобождения он не заслуживает.

«Нельзя таких людей отпускать условно-досрочно. Из 100 человек, может быть, один-два, которые встанут потом на путь исправления, а остальные так и останутся убийцами. Вот этот ублюдок, который убил совсем молоденьких девчонок, которые ничего плохого ему не сделали, уверен, что он их убил по своим каким-то гнусным причинам», — отметил Игнатов.

Криминалист предположил, что убийца лишил жизни девушек после того, как они ему в чем-то отказали или как-то не так ответили. По его словам, преступник должен был быть под административным надзором. Тем более, что он жил в небольшом городе и был опасен для людей.

«Если он опасен для общества, то он должен быть на коротком поводке и в наморднике. Вот собак опасных пород выгуливают на поводках и в намордниках, то же самое должно быть для таких нелюдей», — заключил Игнатов.

Ранее в УМВД России по Оренбургской области сообщили, что полиция задержала подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Александр Лазарев уже был судим за убийство.