«Кричал, что ему больно»: москвичка рассказала о спасении выброшенного с балкона мальчика

Отец мальчика после того, как выбросил его с балкона пятого этажа, стоял и смотрел внизу на окровавленного сына. Мужчина был в неадекватном состоянии, было похоже на то, что он готов прыгнуть следом, рассказала «360» соседка, которая первой нашла пострадавшего двухлетнего мальчика.

«Вечером, где-то в 21:40, я вышла покурить на улицу, и мне соседка со второго этажа кричит: „Юля, там что-то упало, иди посмотри“. Я выхожу на дорогу, кричу ей, что там лежит ребенок маленький в крови, говорю, давай спускайся. Начала вызывать скорую. Она приехала минуты через две», — поделилась девушка.

Еще через минуту на место приехала полиция. Мальчика забрали врачи, не дожидаясь его бабушку.

«Он был живой, кричал, говорил, что ему больно, а дальше его судьба мне неизвестна», — добавила Юлия.

По ее словам, кровь была у ребенка на виске. Скорее всего, эту травму он получил уже после падения. Отец наблюдал за спасением своего сына с балкона, а потом незаметно сбежал.

«Когда я подошла к ребенку и стала набирать скорую, подняла глаза наверх и увидела, что отец стоит на балконе. Я ему еще кричала: „Ты что сделал, уйди на фиг с балкона“. То ли он сам хотел прыгнуть. Хоть и было темно, но было видно, что он не в [адекватном] состоянии», — рассказала соседка.

По ее словам, было сразу понятно, что мальчика именно выкинули из окна, а не он сам выпал вниз. Так упасть без посторонней помощи было невозможно — мальчик лежал примерно в двух метрах от проезжей части, не прямо под окнами.

«Было понятно, что его именно вытолкнули. Сам ребенок так не смог бы. <…> Его бабушка тоже сразу выбежала, она не понимала, что происходит, у нее была истерика», — добавила Юлия.

Потом она вместе с соседом по просьбе бабушки мальчика поднялась к ним в квартиру, отца внутри уже не было. Сегодня его задержали правоохранители. На допросе в СК он жестами изобразил «выкидыш ребенка из окна».

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Расследование продолжается. Следователи выясняют обстоятельства жестокого преступления на улице Шумилова. По неподтвержденным данным, мужчина поссорился с бабушкой сына и во время скандала выкинул мальчика с балкона пятого этажа.