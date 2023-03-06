Криминал 06 марта 2023, 13:17 Кремль оценил степень причастности НАТО к диверсии в Брянской области Пресс-секретарь Песков: важно, кто стрелял в Брянской области, а не происхождение пули

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России призвал судить об организаторах нападения диверсантов в Брянской области по тому, кто стрелял, а не по стране-изготовителю попавшей в ребенка пули. Его процитировал ТАСС.

Хирурги извлекли из тела пострадавшего мальчика пулю образца НАТО. Журналисты попросили представителя президента прокомментировать степень причастности альянса к нападению.

Реклама

«Здесь не столько важно [происхождение пули, сколько] важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Вот что важно», — ответил он.

Реклама

Дмитрий Песков заявил, что нападение уже квалифицировали как теракт. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины используют разные боеприпасы, в том числе произведенные в странах НАТО. Он назвал это подтверждением вовлеченности стран — членов альянса в конфликт.

Диверсионно-разведывательная группа проникла в Брянскую область 2 марта и обстреляла движущийся автомобиль — один человек погиб, школьник получил ранение. Мальчик вместе с двумя девочками сбежал в соседний поселок и только там заметил кровь. Врачи провели операцию.