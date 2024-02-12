12 февраля 2024, 12:58
Кремль отказался обсуждать обыски в Росавиации
Песков переадресовал в Следственный комитет вопросы об обысках в Росавиации
Следственные действия провели по делу о превышении полномочий в Росавиации. Комментировать обвинения смогут только следственные органы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Нет, эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать», — сказал официальный представитель Кремля.
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Источники «Известий» сообщили, что 7 февраля в офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прошли обыски. Уголовные дела о превышении должностных полномочий возбудили из-за вывода 59 самолетов и вертолетов из-под российской юрисдикции, в том числе в недружественные страны. Из них три Ми-8 якобы задействовали в спецоперации на стороне Украины.
Росавиация приостановила использование 23 вертолетов, на которые могли установить прокладки для топливных систем из некачественных материалов. На Казанском вертолетном заводе обнаружили партию контрафактной резины.
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