Криминал 12 февраля 2024, 12:58 Кремль отказался обсуждать обыски в Росавиации Песков переадресовал в Следственный комитет вопросы об обысках в Росавиации РИА «Новости»

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Следственные действия провели по делу о превышении полномочий в Росавиации. Комментировать обвинения смогут только следственные органы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нет, эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать», — сказал официальный представитель Кремля.

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Источники «Известий» сообщили, что 7 февраля в офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве прошли обыски. Уголовные дела о превышении должностных полномочий возбудили из-за вывода 59 самолетов и вертолетов из-под российской юрисдикции, в том числе в недружественные страны. Из них три Ми-8 якобы задействовали в спецоперации на стороне Украины.

Росавиация приостановила использование 23 вертолетов, на которые могли установить прокладки для топливных систем из некачественных материалов. На Казанском вертолетном заводе обнаружили партию контрафактной резины.