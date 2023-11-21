Криминал 21 ноября 2023, 15:31 Краснокнижных кречетов обнаружили в тайнике внутри автомобиля в Омской области ФСБ изъяла у россиянина трех краснокнижных кречетов в Омской области

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Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией пресекла в Омской области оборот незаконно полученных соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Редких птиц перевозил россиянин на автомобиле. В машине оборудовали тайник, откуда правоохранители изъяли трех кречетов.

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«Птицы были спрятаны за задним пассажирским сиденьем автомобиля», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Изъятых краснокнижных соколов осмотрел орнитолог. Специалист сообщил, что голова одной из особей характерна для молодого кречета. Среди птиц была минимум одна самка, у нее орнитолог заметил легкую степень истощения.

После осмотра особо ценных представителей семейства соколиных поместили в природный парк в Омске.

Бывший охотник и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков ранее рассказал «360», какое наказание грозит за убийство животных из Красной книги. По его словам, браконьеры в России чаще всего охотятся на белых медведей, амурских тигров и горных баранов нескольких видов.