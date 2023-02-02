Криминал 02 февраля 2023, 10:55 Красноярца схватили за продажу российской военной экипировки за рубеж ФСБ задержала жителя Красноярска за незаконную отправку боевой экипировки за границу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Красноярска под видом обычной одежды отправил за границу элементы российской боевой экипировки. ФСБ задержала его по обвинению в контрабанде, рассказал ТАСС.

Элементы боевой экипировки, которые запрещено вывозить за пределы России как продукцию военного назначения, мужчина пообещал нескольким физлицам. Он отправил их под видом обычной гражданской одежды, но спецслужбы узнали об этом. Красноярская таможня Сибирского таможенного управления ФТС России завела уголовное дело за контрабанду. Его оставили под подпиской о невыезде.

Реклама

В Свердловской области ранее задержали трех человек, которые готовили теракты на железной дороге. Украинские националисты пообещали им вознаграждение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил журналистам, что агенты вербуют россиян и пытаются убедить закладывать взрывчатку.