Красноярца приговорили к 23 годам строгого режима за убийство 5-месячной дочери

Суд установил, что утром 15 августа 2019 года 44-летний красноярец принял наркотики, схватил свою новорожденную дочь и выбросил ее из окна с четвертого этажа.

В общежитии на улице Автомобилистов в Красноярске, где это произошло, с ним находились малолетний сын и жена. То же самое он хотел проделать и с мальчиком, но мать смогла вырвать старшего ребенка, которому не исполнилось двух лет, из рук мужа.

Ранее следователи сообщили, что семья была неблагополучной. Супруги пили и употребляли наркотики. У матери девочки есть еще несколько детей, но ее лишили родительских прав.

Помимо срока, ему присудили принудительное лечение у психиатра в колонии. Приговор пока не вступил в силу. Его можно обжаловать в течение 10 суток.