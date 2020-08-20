Красноярца приговорили к 23 годам строгого режима за убийство 5-месячной дочери
Жителя Красноярска признали виновным в убийстве собственной пятимесячной дочери в августе прошлого года. Он накачался наркотиками и выбросил ребенка из окна с четвертого этажа. Суд отправил его в колонию строгого режима на 23 года. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что утром 15 августа 2019 года 44-летний красноярец принял наркотики, схватил свою новорожденную дочь и выбросил ее из окна с четвертого этажа.
В общежитии на улице Автомобилистов в Красноярске, где это произошло, с ним находились малолетний сын и жена. То же самое он хотел проделать и с мальчиком, но мать смогла вырвать старшего ребенка, которому не исполнилось двух лет, из рук мужа.
Ранее следователи сообщили, что семья была неблагополучной. Супруги пили и употребляли наркотики. У матери девочки есть еще несколько детей, но ее лишили родительских прав.
Помимо срока, ему присудили принудительное лечение у психиатра в колонии. Приговор пока не вступил в силу. Его можно обжаловать в течение 10 суток.