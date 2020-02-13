Красноярца оправдали по делу об убийстве бабушки «из жалости»

В Красноярском краевом суде 13 февраля 2020 года огласили приговор по резонансному делу Александра Радцева. Его обвиняли в убийстве своей прабабушки, которая была в беспомощном лежачем состоянии. Правнук якобы хотел прекратить мучения пожилой женщины и облегчить жизнь родственникам, которым не нужно будет за ней ухаживать.

По этому делу 7 февраля уже вынесли свой вердикт присяжные заседатели. Они посчитали вину Радцева в убийстве пожилой 91-летней женщины недоказанной и вынесли оправдывающее подсудимого решение.

Теперь свое решение огласил и судья. Он зачитал оправдательный приговор.

Судья отметил, что следствию еще предстоит найти убийцу: даже присяжные заседатели единогласно посчитали, что пожилая женщина была все-таки убита. Вину ее правнука в этом убийстве, по их мнению, следователи доказать не смогли.

«Стороны имеют право в 10-дневный срок обратиться с апелляционной жалобой в 5-й Апелляционный суд в городе Новосибирске», — разъяснили в пресс-службе Красноярского краевого суда.