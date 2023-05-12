Криминал 12 мая 2023, 15:26 Красноярскому бизнесмену Быкову дали 17 лет колонии строгого режима Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 17 годам колонии строгого режима РИА «Новости»

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Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по делу бизнесмена Анатолия Быкова о подстрекательствах к убийству по найму и покушению на убийство по найму двух предпринимателей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Также приговор вынесли Александру Живице — знакомому Быкова. Фигурантов в зависимости от степени участия признали виновными в подстрекательстве к убийству, подстрекательству к покушению на убийство и покушении на убийство.

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Согласно материалам суда, осенью 2004 года Быков нанял Живицу для убийства двух предпринимателей. За преступление бизнесмен пообещал вознаграждение в 50 тысяч долларов.

Живица привлек для содействия своего знакомого — уголовное дело против него выделили в отдельное производство. В ноябре того же года на трассе в поселке Овинный Живица предпринял попытку расстрелять предпринимателя. Но тот смог скрыться на своей машине вместе с охранником.

После провала злоумышленник выследил второго предпринимателя и в январе 2005 года в центре Красноярска застрелил его из пистолета.

Быков заплатил исполнителю только 10 тысяч долларов, так как одному из предпринимателей удалось спастись. Цену бизнесмен снизил и по причине длительной подготовки к исполнению второго убийства.

Живицу за совершение убийства уже приговорили к длительному сроку лишения свободы, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Быкову дали 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Живицу суд освободил от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В пользу потерпевших взыскали 10 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.