Красноярского заключенного избили в машине. Против сотрудников ФСИН возбуждено дело

Осужденного по дороге с допроса избили. Под подозрением его сопровождающие — сотрудники ФСИН. СК возбудил дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, инцидент произошел утром 5 августа 2019. Несколько сотрудников ГУФСИН России по Красноярскому краю доставили 40-летнего осужденного по статье «Убийство двух лиц» на допрос. На обратном пути его избили в служебном автомобиле.

«Во время движения не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки», — говорится в сообщении ведомства.

По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Если вина сотрудников ФСИН будет доказана, они могут отправиться за решетку на срок до трех лет.

Сейчас по этому делу проводятся все необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели и проводятся необходимые экспертизы.