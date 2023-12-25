25 декабря 2023, 11:03
Красноярского подростка заподозрили в 350 сообщениях о ложном минировании
МВД: красноярский подросток более 350 раз сообщил о минированиях в России
Подростка из Красноярского края задержали по подозрению в сообщениях о ложном минировании. По версии правоохранителей, с 2021 года парень совершил более 350 таких преступлений, информировала пресс-служба краевого управления МВД.
Сведения об опасном предмете в здании суда в поселке городского типа Шушенском поступило в дежурную часть МВД в середине декабря. Полицейские обследовали помещения, но ничего опасного не нашли. По факту заведомо ложного сообщения возбудили уголовное дело. Оперативники установили и задержали подозреваемого, им оказался 17-летний житель села Нижний Суэтук.
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Во время обыска у него изъяли банковские карты, сим-карту, планшет, ноутбук, телефон. Молодой человек признался, что делал ложные сообщения о минировании три года по заказу от третьих лиц за вознаграждение. Парень принимал заказы через мессенджер, а во время звонков использовал программу подмены голоса. С 2021 по 2023 год он сообщил о минировании в зданиях образовательных учреждений и учреждений органов государственной власти, в торговых центрах, на объектах транспортной инфраструктуры по всей России.
Оперативникам предстоит «долгая и кропотливая работа» по установлению и документированию всех преступлений парня, отметили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю. За заведомо ложные сообщения об акте терроризма (статья 2017 УК РФ) подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Подростка уже взяли под стражу.
МВД РФ
Школьники
Красноярский край
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