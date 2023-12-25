Криминал 25 декабря 2023, 11:03 Красноярского подростка заподозрили в 350 сообщениях о ложном минировании МВД: красноярский подросток более 350 раз сообщил о минированиях в России

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Подростка из Красноярского края задержали по подозрению в сообщениях о ложном минировании. По версии правоохранителей, с 2021 года парень совершил более 350 таких преступлений, информировала пресс-служба краевого управления МВД.

Сведения об опасном предмете в здании суда в поселке городского типа Шушенском поступило в дежурную часть МВД в середине декабря. Полицейские обследовали помещения, но ничего опасного не нашли. По факту заведомо ложного сообщения возбудили уголовное дело. Оперативники установили и задержали подозреваемого, им оказался 17-летний житель села Нижний Суэтук.

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Во время обыска у него изъяли банковские карты, сим-карту, планшет, ноутбук, телефон. Молодой человек признался, что делал ложные сообщения о минировании три года по заказу от третьих лиц за вознаграждение. Парень принимал заказы через мессенджер, а во время звонков использовал программу подмены голоса. С 2021 по 2023 год он сообщил о минировании в зданиях образовательных учреждений и учреждений органов государственной власти, в торговых центрах, на объектах транспортной инфраструктуры по всей России.

Оперативникам предстоит «долгая и кропотливая работа» по установлению и документированию всех преступлений парня, отметили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю. За заведомо ложные сообщения об акте терроризма (статья 2017 УК РФ) подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Подростка уже взяли под стражу.