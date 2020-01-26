Красноярского общественника заподозрили в съемке порно с подростками

Полицейские накрыли порностудию в Красноярске. Там снимали на видео и фотографировали девушек младше 18 лет. В результате задержали двух мужчин, одного из которых заподозрили еще и в сексе с несовершеннолетней. СМИ назвали одного из задержанных общественником Антоном Мишиным.

Как выяснили следователи, один из задержанных снимал порнографию в двух квартирах. Одна из них была съемной, а в другой он жил сам. С сентября по октябрь 2019 года он приводил в эти квартиры девушку, которой было 17 лет. Также правоохранители увидели в одной из комнат веб-камеру.

На подозреваемого завели дело об «Использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов». По этой статье мужчина может получить срок до 10 лет.

Оказалось, что в преступлении замешан не только этот мужчина мужчина. Оперативники нашли его подельника, который в декабре занимался сексом с несовершеннолетней в одной из квартир своего приятеля.

Следователи задержали обоих и провели обыски. Они нашли веб-камеры, 28 мобильных, флешки, а также забрали ноутбук и компьютер. Кроме того, удалось установить, что в съемках порнографии участвовали 10 девушек. Из них не все были старше 18 лет. Сейчас оба мужчины арестованы на два месяца по решению суда.

Имен преступников полиция раскрывать не стала, но СМИ сообщили, что речь идет о директоре по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антоне Мишине. Он активно занимается общественной деятельностью и является довольно известной личностью в городе.

В реабилитационном центре «360» рассказали, что Мишин не работает в самом центре, а занимается внешними вопросами. Его деятельность связана с развитием социальных программ и реализацией грантовых программ.

«Для нас непоявление его на работе в каком-то определенный момент не было чем-то выходящим из ряда вон, так как он на свободном режиме находится. То, что произошло, дошло до нас уже из СМИ», — отметили в «Енисее».

Там добавили, что учреждение сейчас работает в штатном режиме. Верить версия СМИ там не спешат.

«Мы единственный центр в Красноярском крае с государственной поддержкой, поэтому верить СМИ не предоставляется возможным и правильным, а МВД пока комментировать ситуацию отказывается», — пояснили в реабилитационном центре.

По словам представителя «Енисея», Мишин является публичной персоной. Он ведет много организационных проектов.

«Недоброжелателей, соответственно, тоже много, поэтому медийный скандал, который развивается у нас здесь вокруг реабилитационного центра — это, конечно, из ряда вон выходящее событие», — заключил собеседник «360».