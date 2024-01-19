Криминал 19 января 2024, 12:03 Красноярского министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима Экс-главу Минлесхоза Красноярского края Маслодудова осудили на 12 лет тюрьмы РИА «Новости»

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Советский районный суд Красноярска приговорил бывшего министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова к 12 годам колонии, штрафу и временному запрету на госслужбу за получение взятки и мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Димитрий Маслодудов не признал вину. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 10,7 миллиона рублей и запретил 12 лет работать на определенных должностях государственной и муниципальной службы. Эквивалент полученной чиновником взятки уже конфисковали в пользу государства.

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Уголовное дело возбудили части третьей статьи 159 УК России «Мошенничество в крупном размере» и части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере».

Первое преступление министр совершил в августе 2018 года. Бизнесмен передал ему миллион рублей за содействие в заключении договора аренды лесного участка, хотя Маслодудов не имел возможности влиять на торги.

Во втором случае министр с марта 2018 года в течение двух лет через своего брата принял от лесозаготовителей 3,5 миллиона рублей. За это он помог им получить рентабельные участки леса, сократить сроки получения разрешений на вырубку, консультировал и покровительствовал.

В 2023 году другой красноярский чиновник стал фигурантом уголовного дела. Бывшего председателя регионального правительства Юрия Лапшина обвинили в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательству.