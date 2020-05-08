Красноярского экс-депутата Анатолия Быкова арестовали
Быкова задержали 7 мая. Следователи считают, что предприниматель, возглавляя преступную группировку, решил, что один из его киллеров хочет его убить, поскольку он был недоволен несправедливым распределением доходов банды. Тогда он решил расправиться с Александром Наумовым и его приятелем Кириллом Войтенко сам, говорится в материалах дела.
Организовывал убийства Владимир Татаренков, который привлек к этому несколько человек. Один из них получил пожизненное, другой — до сих пор находится в розыске. Татаренков тоже находится за решеткой.
Быков возглавлял совет директоров алюминиевого завода в Красноярском крае и Федерацию бокса России. В 1997 году вошел в Законодательное собрание региона. Его судили за другие преступления, но он получил условный срок, а потом судимость с него сняли. Быков был депутатом до 2016 года.
В 1990-е он был чуть ли не самым авторитетным человеком в Красноярском крае. Его называли Толя Бык и Челентано.