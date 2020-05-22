    22 мая 2020, 16:04

    Красноярского депутата-коммуниста заподозрили в передаче взятки

    Артур Блянихов

    В отношении депутата Горсовета Красноярска от КПРФ Ивана Азаренко возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное СУ СК.

    По данным информагентства, Азаренко занимает пост заместителя главы комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

    Его задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений городской администрации Ирине Тюриной.

    По версии следствия, взятка предназначалась для обеспечения победы компании «Крона» в аукционе на получение нежилых зданий в аренду.