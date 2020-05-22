Красноярского депутата-коммуниста заподозрили в передаче взятки

По данным информагентства, Азаренко занимает пост заместителя главы комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Его задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений городской администрации Ирине Тюриной.

По версии следствия, взятка предназначалась для обеспечения победы компании «Крона» в аукционе на получение нежилых зданий в аренду.