Красноярского депутата-коммуниста заподозрили в передаче взятки
В отношении депутата Горсовета Красноярска от КПРФ Ивана Азаренко возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное СУ СК.
По данным информагентства, Азаренко занимает пост заместителя главы комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.
Его задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений городской администрации Ирине Тюриной.
По версии следствия, взятка предназначалась для обеспечения победы компании «Крона» в аукционе на получение нежилых зданий в аренду.