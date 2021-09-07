Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова посадили на 13 лет за убийства

Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы. Защита планирует обжаловать приговор.

Анатолия Быкова ранее суд присяжных признал виновным в организации убийств бизнесменов Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Суд назначил 13 лет лишения свободы, наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу краевого суда.

Зашита Анатолия Быкова планирует обжаловать приговор. Адвокат бизнесмена Алексей Прохоров агентству сообщил, что во время расследования были нарушения уголовно-процессуального законодательства.

«В данном деле были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства — на предоставление доказательств защиты, на обращение к свидетелям. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем. Все это будет основанием для обжалования приговора», — сказал Прохоров.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года. Предпринимателя обвинили в организации убийств 23-летнего Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко. Следствие считает, что 24 июля 1994 года этих людей расстреляли из автомата и пистолета подручные бизнесмена Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

В октябре 2020 года Быкову меняли меру пресечения на домашний арест. Однако почти сразу его вновь задержали по подозрению в организации убийства предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году. Домашний арест заменили на СИЗО, дело отправили на новое рассмотрение.

Также Быкова подозревали в руководстве преступным сообществом, покушении на вице-президента региональной федерации бокса и в уклонении от уплаты налогов.