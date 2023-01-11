Криминал 11 января 2023, 08:19 Красноярский суд отправил в колонию строгого режима вора в законе Костю Канского Красноярский краевой суд приговорил вора в законе Константина Найбауэра к 8 годам тюрьмы

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Константина Найбауэра признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Красноярский краевой суд приговорил вора в законе, известного по прозвищу Костя Канский, к восьми годам колонии строгого режима, сообщила региональная прокуратура.

Судья учел не только вердикт суда присяжных заседателей, которые признали его виновным и потребовали не проявлять снисхождения, но и позицию прокурора Романа Тютюника — он попросил отправить его в тюрьму. Кроме восьми лет колонии строгого режима Константина Найбауэра накажут ограничением свободы в течение полутора лет.

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Следователи выяснили, что Костя Канский занимал высшее положение в преступной иерархии, пропагандировал воровскую идеологию, решал конфликты между преступниками, участвовал в собраниях, собирал деньги и использовал влияние для организации, руководства и координации преступлений в Красноярском крае.

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Его задержали в 2019 году, штурм дома попал на видео. Тогда Константин Найбауэр проходил по делу как подозреваемый. Впервые его осудили в 1981 году, а в 1997 году «короновали». В 2021 году суд оправдал мужчину по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.