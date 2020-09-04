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    04 сентября 2020, 12:28

    Красноярский подросток признался, что готовил взрыв в школе. Видео допроса

    Андрей Иванов

    Сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка из Минусинского района. По версии следствия, он собирался взорвать школу. Свой план он вынашивал с весны.

    Как сообщила пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю, подозреваемый изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, раздобыл необходимые компоненты и собрал четыре бомбы. Он спрятал их в нежилой постройке. Планам подростка не суждено было сбыться — его задержали сотрудники ФСБ.

    Во время допроса школьник полностью признал свою вину и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», «Незаконные хранение и переноска взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

    Следствие собирается его арестовать.

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