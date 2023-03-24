Криминал 24 марта 2023, 06:38 Красноярский губернатор заявил, что не знает о местонахождении сына-беглеца Губернатор Красноярского края Усс заявил, что не знает о местонахождении бежавшего сына Александр Усс / Telegram

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Местонахождение бежавшего из-под домашнего ареста в Италии предпринимателя Артема Усса неизвестно его семье. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил об этом журналистам, сообщил ТАСС.

«Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — сказал он.

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США обвинили Артема Усса и еще четверых россиян в нарушении режима санкций, контрабанде и отмывании денег. На родине дело против них назвали политизированным. Сына красноярского губернатора схватили в Милане в октябре и отправили под домашний арест, но, по информации газеты La Republica, во второй половине дня 22 марта он сломал электронный браслет и сбежал. Издание Corriere della Sera выяснило, что мужчина мог покинуть страну на частном самолете из аэропорта Линате.

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