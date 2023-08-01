01 августа 2023, 21:02
Красноярских подростков обвинили в диверсии на железной дороге
СК: красноярских подростков задержали за поджоги релейных шкафов на станциях
Уголовное дело о диверсии завели в Красноярском крае против троих подростков за поджоги релейных шкафов на перегоне между станциями Шушь и Шарыпово. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В ведомстве заявили, что подростков задержали сотрудники ФСБ в минувшее воскресенье, 30 июля. В ходе беседы с правоохранителями подозреваемые признались, что действовали по заданию неустановленного лица.
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Задержанным предъявили обвинение в диверсии. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании подросткам меры пресечения.
В минувший понедельник о поджоге двух релейных шкафов на тупиковой ветке железной дороги Красноярского края сообщил Telegram-канал Shot. По данным авторов, диверсанты действовали около пяти утра. Помощь пожарных не понадобилась и пламя потухло само.
На расписании происшествие не сказалось, так как по этому участку поезда давно не ходят.
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