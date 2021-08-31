Красноярские следователи завели дело о смерти детей после предполагаемого отравления

Трупы двух детей пяти и шести лет нашли в частном доме деревни Малая Тумна Красноярского края. Прибывшие на место следователи внешних признаков насильственной смерти на телах не нашли. Как сообщила пресс-служба краевого главка СК, по факту завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Предварительно правоохранители установили, что в минувшее воскресенье, 30 августа, пятилетняя девочка и шестилетний мальчик находились в доме бабушки в деревне Малая Тумна. Родители оставили их одних.

Бабушка вернулась домой около 11:00 и нашла тела внуков без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть детей.

Для выяснения обстоятельств случившегося следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. В ходе осмотра дома они изъяли лекарства, бытовую химию и продукты питания.

Как сообщила Baza, мать детей уже призналась, что принесла из кафе, где она работает роллы и суши, чтобы накормить детей, оставшихся у бабушки. По ее словам, когда она уходила на работу, то с ними все было в порядке. Но когда домой вернулась бабушка двое детей уже умерли. Еще одну девочку откачали врачи. С признаками отравления ее доставили в больницу. Что стало причиной смерти и отравления пока неизвестно. В кафе, где работает мать погибших детей, начали проверку качества продуктов.